Chute d'un véhicule en mer à Jijel : Deux morts et deux enfants disparus

Un grave accident de circulation a eu lieu, dans la soirée du Mercredi, à Jijel, suite au dérapage d’un véhicule léger suivi d’une chute en mer au lieu-dit, le grand phare , a indiqué Jeudi la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) .

L’accident a causé le décès d’une femme âgée de 37 ans et sa fille âgée de 9 ans , alors que le père de famille, âgé de 42 ans, a été secouru . Selon la même source, deux enfants sont portés disparus en mer. Ainsi , une opération de recherche de deux enfants portés disparus en mer , a été déclenchée par les services de la protection civile, ayant mobilisé, un effectif composé de 22 plongeurs mobilisés dépêchés des wilayas de Jijel ,Bejaia et Skikda et deux zodiacs pour le balayage de la zone de recherche .

Neila B/ Rédaction Web