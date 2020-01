Conseil constitutionnel : Fenniche s'entretient avec la représentante résidente du PNUD en Algérie

Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche s'est entretenu jeudi à Alger avec la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Blerta Aliko, qui lui rendait une visite de courtoisie après sa récente nomination.

Les entretiens entre M. Fenniche et Mme Blerta Aliko ont porté sur la poursuite de la mise en œuvre de l'Accord relatif au projet "La Constitution au service du citoyen: appui au Conseil constitutionnel" en vigueur jusqu'en 2021 et les préparatifs en cours pour la tenue des ateliers de travail prévus, indique un communiqué du Conseil constitutionnel.

L'accord prévoit "un appui au Conseil constitutionnel dans la mise en œuvre du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité instauré par la révision constitutionnelle de 2016 au moyen d'activités visant à conférer davantage d'efficience au rendement du Conseil constitutionnel par le renforcement de ses capacités humaines et techniques et un échange soutenu sur les meilleures pratiques et méthodes en la matière", précise le communiqué. (APS)