Algérie Télécom, sponsor officiel de la 6ème Edition de Wikistage Algiers

La sixième édition de « Wikistage Algiers » qui se tiendra le neuf janvier 2020, au niveau de l'Opéra d'Alger est sponsorisée officiellement par Algérie Télécom, a indiqué A.T dans un communiqué.

Sous le thème « Beyond the diffrence » qui veut dire en français «au-delà de la différence », cet évènement a pour but d'inciter les citoyens à provoquer un changement positif dans la société et contribuer à son développement. A ce titre, Plusieurs échanges seront prévues pour un partage d'expériences et ressortir les meilleures pratiques, ajoute la même source.

L.S / Rédaction Web