38 morts sur les routes en une semaine (DGPC)

Trente-huit personnes ont trouvé la mort sur les routes en une semaine, selon un bilan rendu public mercredi par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). En effet, les unités d’intervention de la PC ont effectué 2124 interventions suite à 1147 accidents de la circulation ayant causé le décès à 38 personnes et des blessures à 1798 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger avec 8 personnes décédées et 118 autres blessées pris en charge par les secours de la PC puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 145 accidents de la route dans la Capitale . La première semaine du mois de Janvier a été mortelle sur les routes .

Neila B/ Rédaction Web