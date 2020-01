Fin de fonctions du directeur général de l'EPTV et du P-dg de l'ANEP

Les services du Premier ministre ont annoncé hier qu'il a été mis fin aux fonctions du Directeur général de l'Entreprise publique de Télévision (EPTV), Salim Rebahi, et du P-dg de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), Mounir Hemaïdia.»Il a été mis fin, ce jour, aux fonctions de Directeur général de l'Entreprise publique de Télévision (EPTV) et de Président-Directeur général de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) exercées, respectivement, par MM. Salim Rebahi et Mounir Hemaïdia», ont précisé les services du Premier ministre dans un communiqué.