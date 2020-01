Jijel : Le directeur de l'hôpital de Taher en détention provisoire

Le juge d'instruction du tribunal de Taher, dans la wilaya de Jijel, a ordonné hier lundi la mise en détention provisoire de l'actuel directeur de l'hôpital Said Medjdoub de Taher pour son implication dans des affaires de corruption, a-t- appris hier de source judiciaire. La même source a précisé que plusieurs chefs accusations sont portés à l’encontre de l'actuel directeur de l'hôpital de Taher, dont la «conclusion de transactions suspectes», ajoutant que «le mis en cause a été témoin de faits de corruption ayant secoué cet hôpital et fait récemment l’objet de l’ouverture d’enquêtes, avant de se retrouver par la suite accusé».