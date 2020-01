Blida et M'Sila : Deux éléments de soutien arrêtés

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida et M'sila/1e Région militaire, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit deux (02) bombes de confection artisanale dans la localité de Djebel Ouzina, commune de Faidh El Botma, wilaya de Djelfa/1eRM», précise la même source.

D’autres détachements de l'ANP ont appréhendé, suite à des opérations distinctes menées à Djanet/4eRM, In Guezzam et Tamanrasset/6eRM, 32 individus et saisi quatre véhicules tout-terrain ,divers matériels ainsi que 32 sacs de mélange de pierres et d'or brut».