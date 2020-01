Dispositif ANGEM à Chlef : plus de 600 projets de femmes au foyer et rurales financés en 2019

L’annexe de Chlef relevant de l’Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) a financé plus de 600 projets portés par des femmes rurales et au foyer, durant l’année 2019, a indiqué mardi, la responsable locale de l’ANGEM, Zina Mahdi, à l’APS.

« En 2019, nous avons financé un total de 615 projets de femmes rurales et au foyer, dédiés à l’artisanat, l’agriculture et la micro industrie", a précisé la responsable locale de l’ANGEM.

Ce chiffre est en « hausse » comparativement au nombre de projets financés en 2018, qui était de 464, a-t-elle dit, estimant que « cet indice positif reflète l’intérêt croissant de la femme au monde de l’entreprenariat et de la P/ME ».

Pour Mme.Mahdi, cette hausse est le résultat des campagnes d’information et de sensibilisation initiées par ses services, à ce sujet, parallèlement aux multiples expositions et foires qui font la part belle aux réalisations des artisanes amatrices et autres diplômées de la formation professionnelle.

« La concrétisation de ces projets a permis la création de près de 950 emplois, tout en contribuant à la relance de divers métiers artisanaux réputés dans la région, dont la confection des habits traditionnels et des œuvres d’art et la gastronomie traditionnelle », a, encore, signalé la même responsable.

Elle a, aussi, souligné l’accompagnement assuré par ses services au profit de 500 porteurs de projets ANGEM, ayant bénéficié de sessions de formation dans les domaines de la finance et de la gestion d’entreprise.

