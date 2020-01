Perturbation de l'approvisionnement en eau dans plusieurs localités à Batna

L'approvisionnement en eau potable à partir du barrage de Koudiet Lemdouar à Timgad (Batna) a été perturbé mardi dans plusieurs localités de la wilaya à la suite des travaux de renforcement à l'alimentation en eau de la région d’Ouled Abdi par l'ouvrage hydraulique, a indiqué le chargé de communication à l'unité locale de l'Algérienne des eaux (ADE).

La perturbation touche la partie sud de la ville de Batna et le pôle urbain Hamla 1, 2 et 3 ainsi que les communes de Ain Touta, Tazoult, Barika, Ichemoul et Arris, soit près de 300.000 habitants, a précisé Abdelkarim Zaïm.

Programmés pour la journée entière, les travaux menés concernent « la canalisation principale 1000 mm à Theniet El-Hamra », a-t-il ajouté, poursuivant que le retour à la normale aura lieu dès la fin des travaux.

« Au cours du premier trimestre 2020, l'eau du barrage de Koudiet Lemdouar parviendra aux communes de Oued Taga, Ayoune Lassafir et Timgad », selon le responsable, qui a rappelé que le dernier trimestre 2019 avait connu l'acheminement des eaux de ce barrage aux communes d'Ain Yagout et Chemora.

APS / Rédaction Web