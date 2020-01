Santé publique: bientôt un dispositif interministériel de surveillance des morsures de serpents

Un dispositif interministériel de surveillance des morsures de serpents sera prochainement mis en place, a annoncé lundi à Tizi-Ouzou le Dr Aliane Farida, chargée du programme scorpions au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH).

Après constat de l’absence d’un tel dispositif, contrairement aux piqures de scorpion, reconnues comme problème de santé publique depuis le milieu des années 1980, "la réflexion est d’ores et déjà engagée au MSPRH pour la mise en place d’un dispositif similaire », a-t-elle précisé, lors d’une journée thématique sur « l’envenimement des amphibiens, scorpion et

Reptiles », organisée par le CHU Nedir Mohamed.

Ce dispositif préventif réunira les ministères de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, de l’environnement et des Energies renouvelables et celui de la Santé.

Le Dr Aliane a souligné que « la lutte contre l’envenimement amphibien est liée à la lutte pour l’environnement » expliquant que la présence des serpents à un endroit est « toujours favorisée par un environnement dégradée de par l’état des routes et de l’éclairage, l’habitat précaire, la présence de déchet ménagers et des déchets inertes », a-t-elle ajouté.

S’agissant du phénomène d’apparition de serpents au mois de décembre dernier enregistrée dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le Dr Aliane a considéré que c’est dû au « facteur climatique ». « Le dérèglement climatique impacte inévitablement l’écosystème et aussi la vie des reptiles » d’où, a-t-elle soutenu, « l’urgence de la prévention environnementale ».

APS / Rédaction Web