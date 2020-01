Relizane : un mort et quatre blessés dans deux accidents de la route (protection civile)

Une personne est morte et quatre autres ont été blessées dans deux accidents de la circulation survenus lundi dans la wilaya de Relizane, a indiqué le chargé d’information des services de la protection civile de la wilaya à l’APS.

Le lieutenant Abbès Khamallah a indiqué que le premier accident s'est produit dans la matinée sur la RN 4 au niveau de hai Ziania, dans la commune d’Oued Rhiou suite à une collision entre un motocycle et un véhicule touristique.

L'accident a causé la mort du motocycliste âgée de 34 ans, dont le corps été déposé à la morgue de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Oued Rhiou, a-t-il ajouté.

Le deuxième accident s’est produit à hai Taaounia, dans la commune de Yellel suite à une collision entre deux véhicules touristiques, faisant quatre blessés âgés entre 6 mois et 54 ans à des degrés différents de gravité. Les victimes ont été évacuées par les agents de la protection civile vers la polyclinique de Yellel.

APS / Rédaction Web