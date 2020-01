84 accidents corporels survenus dans les zones urbaines le week-end dernier (DGSN)

Quatre-vingt-quatre accidents corporels ont été enregistrés le week-end dernier dans les zones urbaines, ayant fait 5 morts et 114 autres blessés, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Selon le communiqué, le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents. Dans ce cadre, la DGSN a appelé les usagers de la route à « faire preuve de vigilance et de respect du code de la route lors de la conduite pour la préservation de la sécurité de tous ». La DGSN met à la disposition des citoyens les numéros verts 1548 et de secours 17 pour tout signalement, joignable 24h/24 et 7j/7.

APS / Rédaction Web