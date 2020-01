Tizi-Ouzou : Lancement des activités pour la célébration de Yennayer

La célébration du nouvel an Amazigh, Yennayer 2970, a débuté dimanche à Tizi-Ouzou, avec le lancement d’un riche programme à travers les différents établissements culturels de la wilaya, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la culture.

Selon le programme concocté par cette institution en collaboration avec le Festival des arts et cultures populaires, les collectivités locales et le mouvement associatif, des conférences-débats sur le thème de Yennayer, une exposition sur le patrimoine matériel et immatériel en relation avec la célébration de cette fête populaire, des ateliers pédagogiques, des projections de films et des pièces théâtrale sont au menu de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 14 de ce mois de janvier.

Cette célébration sera l’occasion de revenir sur la symbolique et la célébration de cette fête institutionnalisée en 2018 fête nationale chômée et payée, rappelle-t-on.

L’ouverture officielle de cette célébration placée sous le thème "Yennayer : subsistance patrimoniale et consolidation identitaire" aura lieu mardi (7 janvier) à la maison d al culture Mouloud Mammeri par une animation de la troupe folklorique El Aïssaoua de Tipaza. Le même jour aura lieu le lancement du marché et des expositions autour de Yennayer.

Des objets de l’artisanat traditionnel (Tapisserie, poterie, vannerie, costume traditionnel, bijoux, forge, objets traditionnels), l’art culinaire traditionnel, des produits agricoles du terroir local (huile d’olive, miel, figues sèches, légumes secs, plantes médicinales) et des livres y seront exposés.

Ces deux activités seront animées par des organisations de la société civile, les musées des Arts et traditions populaires d’Alger et le Bardo d’Alger et les directions de culture des wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, El Bayadh, Ghardaia, Batna et Bordj Bou Aréridj ainsi que d’autres institutions (HCA, CNRPAH, CRASC d’Oran) et des maisons d’édition.

Côté Cinéma, les cinéphiles pourront découvrir ou revoir, à la cinémathèque, les films "Cheikh El Hasnaoui, de la Maison Blanche à l'Océan Bleu", d’Abderazak Larbi Cherif, "Celui qui brule - win i reqqen" de Slimane Bounia, "Isegmi n tayri" de Lounes Medjnah, "Juba II" de Mokrane Ait Saada, entre autres.

Par ailleurs, le théâtre régional Kateb Yacine, où sera lancé officiellement le 8 janvier, le concours national de la meilleure pièce théâtrale pour adultes en langue amazighe produite par les associations et les coopératives culturelles et théâtrales pour l’année 2019, abritera une exposition de décors et costumes de pièces théâtrales.

Le 12 janvier la maison de la Culture Mouloud Mammeri abritera dans la matinée une démonstration de préparation d’Imensi n Yennayer (repas pour l’accueil du nouvel an amazigh) et un spectacle artistique dans l’après-midi. (APS)