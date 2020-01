Asphyxie au monoxyde de carbone: 4 décès à Mila et Laghouat en 24 h (PC)

Quatre personnes ont trouvé la mort suite à l'inhalation du gaz du monoxyde de carbone dans les wilayas de Mila et de Laghouat durant les dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

La wilaya de Mila a enregistré le décès de trois personnes intoxiquées par le CO, suite à l’utilisation d’un chauffe-bain à l’intérieur de leur domicile sis au lieu dit Djamaa Khadher, commune et daira de Chelghoum El Aid, alors qu'à Laghouat on déplore le décès d'une personne suite à l'utilisation d'un chauffage à l’intérieur de son domicile sis au lieu dit Cité El Bader, commune de Ain Sidi Ali daira Galtat Sidi Saad. En outre, des soins de première urgence ont été administrés à 40 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains, à l’intérieur de plusieurs habitations et maisons à travers les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Oum El-Bouaghi, Annaba, Boumerdes, Sidi Bel Abbes, Ghardaia, Tébessa et Sétif. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les secteurs sanitaire par les secours de la protection civile.

APS