24 casemates de terroristes détruites à Tipaza et Skikda (MDN)

Vingt casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à Skikda, par les éléments de l’ANP, dans le cadre de l’opération antiterroriste dans la localité d'Oued D'khil, commune de Oued Z'hour, et suite à l’exploitation des renseignements, a indiqué Dimanche, le MDN dans un communiqué.

Vingt bombes de confection artisanale ont été découvertes et 250 kilogrammes d'amonitrate ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage, et divers objets, ont été découverts dans ces casemates.

Dans le même sillage, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit, lors d'une opération de ratissage et de fouille dans la forêt de Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya de Tipaza ,quatre casemates pour terroristes, une bombe de confection artisanale, des denrées alimentaires et d'autres objets.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet , 22 individus et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 35 groupes électrogènes, 7 marteaux piqueurs et divers objets.

Dans un autre contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les services des Douanes a arrêté, à Ghardaïa, deux narcotrafiquants et saisi 1,135 kilogramme de cocaïne et 63100 comprimés psychotropes, alors qu'un autre détachement a appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté Nationale à Oum El Bouaghi, deux autres narcotrafiquants en leur possession 614 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à Oran, Mostaganem et Skikda, des tentatives d’émigration clandestine de 46 individus à bord d'embarcations de construction artisanale.