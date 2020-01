Les aides humanitaires de l'Algérie remises aux autorités libyennes

La caravane des aides humanitaires octroyées au peuple libyen sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune est arrivée samedi au poste frontalier Tin Alkoum où elles ont été remises aux autorités libyennes, qui se chargeront de leur distribution aux populations des zones frontalières. La caravane a été accueillie par les autorités locales et militaires de Djanet, à leur tête le wali déléguée Wassila Bouchachi ainsi que des notables des tribus Touaregs en Libye, notamment M. Hocine Al Kouni, président du Conseil social de ces tribus, qui ont salué l'initiative de l'Algérie et apporté leur soutien à sa position de la crise libyenne. Composée de camions chargés de plus de plus de 100 tonnes d'aides humanitaires de denrées alimentaires, médicaments, vêtements, tentes, groupes électrogènes et autres nécessaires, la caravane s'était ébranlée de l'aéroport de Djanet où cette cargaison était parvenue via un pont aérien militaire depuis l'aéroport de Boufarik à bord de trois (03) avions militaires en coordination avec le Croissant-Rouge algérien (CRA). Pour rappel ces aides avaient été chargés jeudi à Alger en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum qui avait déclaré que "les liens de fraternité et les relations de bon voisinage existant entre l'Algérie et la Libye nous imposent d'être aux côtés de ce peuple frère dans la conjoncture difficile qu'il traverse". "Cette cargaison n'est pas uniquement un symbole de la fraternité que voue le peuple algérien à son frère libyen, mais également l'expression de l'engagement de l'Etat algérien et de sa solidarité avec le peuple libyen", avait ajouté le ministre soulignant l'impératif de "parvenir à un consensus entre toute la composante du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère, quelle qu'elle soit".

APS