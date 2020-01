Recrudescence des cas d’intoxication au monoxyde de carbone: 11 morts en 3 jours ( PC)

Le début du mois de janvier 2020 a connu une recrudescence des cas d’intoxication au monoxyde de carbone co , a constaté Samedi, la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). Le bilan est alarmant : En 3 trois premier jours avec 11 personnes sont décédées et 72 autres, intoxiquées , ont été sauvées d’une mort certaine par les éléments de la protection civile suite a l’inhalation du monoxyde de carbone co des différents dispositifs de chauffage .

La DGPC a rappelé les caractéristiques du CO , considéré comme « un poison redoutablement discret, qui agit le plus souvent dans les habitations, principalement en hiver la baise des températures augmente les risques d’intoxication au monoxyde de carbone ». La protection civile a rappelé également que , ces drames sont souvent dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien, l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage.

Tout en mettant l’accent sur la prévention joue un rôle majeur dans la stratégie menée par la Direction Générale de la Protection Civile pour réduire les risques liés à ce type d’accidents domestiques , elle a rappelé à l’occasion , les citoyens à respecter les consignes de sécurité obligatoires afin de préserver leurs vies :

1. Ne bouchez pas les prises d'air dans les pièces.

2. Penser toujours à ventiler votre logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage ; aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées et les sorties d’air de votre logement.

3. Ventilez la pièce pendant l'utilisation de l'appareil.

4. Ne laissez pas un moteur de voiture en route dans un garage fermé.

5. Ne vous servez pas de tels appareils dans des pièces dépourvues d'aérations.

6. N'utilisez pas comme moyens de chauffage Tabouna ou des appareils de cuisson.

7. Faites entretenir et régler régulièrement vos appareils par un professionnel.

8. Appelez le numéro d’urgence de la protection civile le 14 et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace.

Neila B/ Rédaction Web