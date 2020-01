Saisie de plus 600 kg de Kif traité en 24h (MDN)

Une grande quantité de kif traité s’élevant à 500 kilogrammes a été saisie par l’ANP à Ghardaïa, tandis que d'autres détachements en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi 136 kilogrammes de la même substance à Maghnia et El Oued.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, Vendredi, treize obus et une bombe de confection artisanale à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage à Ain defla.

Selon la même source, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé à Médéa neuf narcotrafiquants et saisi 6073 comprimés psychotropes, 3) véhicules touristique et une somme d'argent estimée à 70 millions de centimes. En outre, des détachements de l'ANP ont saisi lors d'opérations distincts menées à Djanet/4°RM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 3 véhicules tout-terrain, 13 groupes électrogènes, 8 marteaux piqueurs, 5 broyeurs de pierres, 5 appareils de forage et d'autres objets.

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes et de la Gendarmerie Nationale ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 151 personnes à Oran, El Taref et Chlef et Tipaza tandis que 21 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tindouf et Djanet.

Neila B/ Rédaction Web