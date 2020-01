Huit cas de décès par l’inhalation du monoxyde de carbone CO (PC)

Huit cas de décès par l’inhalation du monoxyde de carbone CO, suite à l’utilisation des appareils de chauffage , ont été enregistrés , ces dernières 24h, selon un bilan de la DGPC.

En effet, cinq personnes sont décédées dont trois victimes âgées respectivement de 53ans , 26 ans et 32 ans et deux autres enfants âgés respectivement 15 ans et 5 ans décédées à Sétif , trois autres enfants âgés respectivement 12 ans , 10 ans et 9 ans décédés à Ghardaia. Les corps des victimes ont été transférées vers les hôpitaux par les éléments de la protection civile. Selon la meme source, des soins de première urgence ont été prodigués à 33 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO ,émanant des appareils de chauffage et chauffe bains à l’intérieur de plusieurs habitations et maisons à travers les wilayas : Batna , Setif , Oum el Bouaghi , Ghardaia , el Bayadh , Relizane , Naama , Tiaret et Mila .Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les secteurs de santé.

Neila B /Redaction Web