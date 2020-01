150 "harragas" interpellés à bord d'embarcations pneumatiques (MDN)

Des détachements des Garde-côtes ont mis en échec, lors d'opérations distinctes à Annaba et El-Kala, Mostaganem, Oran et Ain Témouchent, des tentatives d’émigration clandestine de 150 personnes à bord d'embarcations pneumatiques, a indiqué, Vendredi, le MDN dans un communiqué.

Le Haut Commandement de l’ANP a renforcé , à l’occasion des fêtes de fin d’année, le dispositif de surveillance mis en place , au niveau des frontières terrestres et maritimes,

Par ailleurs, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes et Ouargla ont été arrêtés par des détachements de l’ANP, a indiqué la même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’ANP.

En outre, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distincts menées, à Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Biskra, 8 personnes et saisi 4 camions, un véhicule tout-terrain, 60000 litres de carburant destinés à la contrebande,2.5 tonne de Farine, 5425 unités de différentes boissons, 6 détecteurs de métaux, un groupe électrogène, un marteau piqueur.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont appréhendé, à Tlemcen et Béchar, deux narcotrafiquants et saisi 36,2 kilogrammes de kif traité, alors que d'autres détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 10137 litres de carburant à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras. 5 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tindouf.

Neila B/ Rédaction Web