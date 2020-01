Journée nationale du Cross de l'ANP: Améliorer les capacités physiques et les résultats sportifs des personnels

Les différents sièges des Commandements de Forces, des Régions Militaires, des grandes Unités et des Ecoles ont abrité, jeudi 2 janvier ,«la Journée Nationale du Cross de l’Armée Nationale Populaire», a indiqué le MDN dans un communiqué .

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme des activités sportives de l'Armée Nationale Populaire, les différentes structures centrales.

Le lancement officiel de cette manifestation a été donné, au niveau de l’Ecole des Techniques de l’Intendance « Chahid Bounaama Djilali » à Blida, par le Général Gueriche Omar, Chef du Service des Sports Militaires relevant du Département Emploi et Préparation de l'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire. Cet évènement a connu une participation massive des deux sexes et une grande concurrence sportive entre les participants des différentes catégories d’âge.

« Cette manifestation sportive militaire nationale, devenue une tradition ancrée au sein de l'Armée Nationale Populaire, grâce à l'intérêt qu'accorde le Haut Commandement de l’ANP à la généralisation de la pratique sportive, a pour but d'améliorer les capacités physiques et les résultats sportifs des personnels ». A l'issue de la manifestation, des médailles et des présents ont été remis aux vainqueurs de cette manifestation.

NB/ Rédaction Web