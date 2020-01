Le Moudjahid Bouregaa mis en liberté

Lakhdar Bouregaa a été mis en liberté provisoire dans la matinée du jeudi 2 janvier « pour des raisons liées à sa santé », a indiqué, son avocat Me Abdelghani Badi.

Son procès est enrôlé pour l’audience du 12 Mars prochain. Bouregaa a été évacué de la prison d’El Harrach, suite à sa mise en liberté, à bord d’une ambulance de l’administration pénitentiaire.

Lakhdar Bouregaa é été placé en détention le 30 juin dernier par le juge d’instruction prés le tribunal de Bir Mourad pour « atteinte au moral des troupes et outrage à corps constitué ». Après avoir entendu le mis en cause, le procureur de la République a soumis le dossier de procédures au juge d’instruction pour répondre des chefs d’accusation de participation, en temps de paix, à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale et à un corps constitué, des faits mentionnés et passibles de sanctions, cités dans les articles 75, 144 bis et 146 du Code pénal »,a indiqué le communiqué du procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs. Deux demandes de mise en liberté ont rejetées par la chambre d’accusation prés la cour d’Alger.

Neila Benrahal / Rédaction Web