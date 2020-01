Triathlon extrême de Taghit : Cent athlètes de 15 pays attendus cette année

« Triathlon extrême de Taghit » est la première compétition du genre au monde.

Pour sa seconde édition, cette manifestation se déroulera le 10 janvier 2020 dans l'oasis de Taghit, wilaya de Béchar.

Cette compétition verra la participation d'une centaine d'athlètes représentant 15 pays, ont indiqué des organisateurs, à l’APS.

Organisée par l'association « Triathlon North Africa », en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports de Béchar et le club de l'Université sportive d'Oran, cette édition sera parrainée cette fois-ci par le comité d’organisation de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) qui aura lieu en 2021 à Oran.

« Nous allons joindre l’utile à l’agréable, en profitant de ce triathlon pour promouvoir les JM d’Oran, d’autant qu’il y aura une forte participation des étrangers à ce rendez-vous », a déclaré, l’ancien champion algérien en aviron, Nabil Chiali, membre de l’association « Triathlon North Africa » et aussi président d’une commission au sein du comité d’organisation des JM.

« L’évènement sera également mis à profit pour lancer, l’inscription des bénévoles, issus des régions du Sud Ouest du pays en prévision du rendez-vous méditerranéen », a encore souligné le même responsable.

Rehaussée par la participation de plusieurs champions de la discipline, à savoir, les Tchèques Petr Vabrousek (recordman du monde) et David Jilek (champion du monde), le triple champion de France Tomy Degham (2016-2017-2018) et le Monténégrin Igor Majer (5 fois champion de Monténégro), cet évènement devrait enregistrer une hausse participation en nombre d’athlètes et de pays par rapport à la précédente édition.

A travers l'organisation de ce triathlon, il est question de promouvoir la discipline et attirer les jeunes vers ce sport peu connu en Algérie. Ses organisateurs ambitionnent également d'inscrire cette compétition dans l'agenda mondial des triathlons extrêmes et ainsi en faire une étape incontournable du circuit mondial.

Trois spécialités sont inscrites au programme. Il s'agit du triathlon longue distance, plus connu sous le label « Ironman » (3,9 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied), le semi distance (1,9 km, 90 km, 21 km) et la distance olympique

(1,5 km, 40 km, 10 km).

Outre des athlètes algériens, cette compétition verra la participation d’athlètes représentant, des Etats-Unis, la Tchéquie, la Pologne, la Macédoine, ainsi que d’autres pays.

L.S / Rédaction Web