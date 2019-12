Affluence de plus de 30.000 visiteurs aux "Sablettes" depuis le début des vacances d'hiver

La promenade des "Sablettes" a connu, depuis le début des vacances d'hiver, l'affluence de plus de 30.000 visiteurs/jour venus des différentes communes d'Alger voire des wilayas avoisinantes, a indiqué, mardi à l'APS, le Directeur général (DG) de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger (OPLA).

Destination de divertissement par excellence avec des services de qualité, la promenade des "Sablettes" où il est possible de pratiquer du sport sur un front de mer de 4,5 km a accueilli, depuis la première semaine des vacances scolaires d'hiver, plus de 30.000 visiteurs venus des différentes communes d'Alger et mêmes des wilayas limitrophes, a déclaré à l'APS M. Lyes Guemgani, le DG de l'OPLA.

Les températures clémentes et le temps printanier ont encouragé les familles à venir passer des moments agréables jusqu'à des heures tardives, a-t-il expliqué ajoutant que l'élargissement du réseau routier vers la capitale a favorisé le déplacement des citoyens venant de Boumerdès, de Blida, de Tipaza et de Chlef.

Il a relevé, en outre, que la gratuité de l'accès au site et les services offerts à des prix abordables sont des facteurs encourageants pour les familles, dont beaucoup affluent plutôt les après-midi pour s'attabler autour d'un café, d'un thé et des gâteaux.

La promenade a connu récemment des travaux d'aménagement supervisés par les services de la circonscription administrative d'Hussein Dey avec la participation des entreprises de wilaya à l'effet d'accueillir les familles dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que les espaces boisés et lieux de détente et de loisirs relevant de l'OPLA enregistrent une grande affluence des familles, notamment durant les vacances d'hiver, précisant que la forêt de 5 juillet (Ben Aknoun) a connu, elle, plus de 6000 visiteurs.

Il a fait état également de l'ouverture prochaine d'un jardin de proximité à Val d'Hydra.

Pour rentabiliser les structures et dans le cadre de l'amélioration permanente des prestations, des appels d'offre nationaux sont lancés pour la location conformément à un cahier de charges", a-t-il précisé.

APS