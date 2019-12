Salon national de l'artisanat dâ€™Oran : Lâ€™Ã©lectronique Ã  la rescousse de la commercialisation

Les exposants à la 7e édition du salon national de l'artisanat, qui se poursuit au Centre des conventions d’Oran "Mohamed Benahmed", ont insisté dimanche sur la mise en place de plateformes électroniques au niveau des chambres d'artisanat pour aider les artisans à commercialiser leurs produits et à les promouvoir sur les plans local et international. Les participants à cette manifestation, qui a vu la présence de plus de 70 artisans de différentes wilayas du pays, ont soutenu que ces plateformes constitueront une coopérative électronique pour régler le problème de commercialisation, qui représente une des préoccupations quotidiennes, ce qui permettra de vendre les produits d’artisanat à grande échelle en un temps court et sans grands frais.

A ce propos, l’accent est mis sur l’intensification des salons, de même que sur la création d'un espace permanent où les artisans et les artistes se rencontrent afin de créer un marché pour les produits culturels et d'artisanat

Rédaction Web