MM. Bouzeboudjen et Saoudi Mabrouk nommÃ©s respectivement directeur et chef de Cabinet du Premier ministre

"Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a procédé, ce dimanche 29 décembre 2019, à la nomination et à l'installation de Messieurs Brahim Bouzeboudjen et Mohamed Lamine Saoudi Mabrouk en qualité respectivement de directeur de Cabinet et de chef de Cabinet", précise la même source.

APS