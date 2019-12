5 morts et 31 blessÃ©s en 24 heures dans des accidents de la circulation (Protection civile)

Neuf accidents de la circulation ont été enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, ont causé la mort de cinq personnes et trente-et-une autres blessées, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Bejaia avec deux morts, suite au dérapage d'un véhicule touristique qui a chuté dans un barrage d'eau au lieu-dit Ighil Handa, dans la commune de Kherrata.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont été sollicités pour deux cas d'intoxication au monoxyde de carbone suite à l'utilisation de chauffe-bain à l'intérieur de leur habitation sise au lieu dit cite Abdellah Bacha, commune et daira de Chalghoum El Aid wilaya de Mila. Des éléments de la Protection civile de la wilaya de Tissemsilt sont également intervenus suite à une explosion de gaz de ville dans un appartement sis dans un immeuble au lieu dit Ain Takria (commune de Khemisté). Cette explosion a causé des brulures de 2eme degré à une personne, des blessures à une autre et choqué 4 autres personnes. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les hôpitaux de Khemisti et Tissemsilt.

L.S / Rédaction Web