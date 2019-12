Une fin d'annÃ©e sous haute surveillance (DGSN)

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un plan pour sécuriser les fêtes de fin d’année qui coincident avec les vacances d'hver , a indiqué Dimanche la cellule de communication auprès cette institution. Le dispositif comprend plusieurs mesures qui visent la protection des personnes et des biens et assurer la sécurisation des lieux de loisirs et de détente, les centres commerciaux ainsi que les hôtels et des zones touristiques, jusqu'à une heure tardive.

En outre, le plan sécuritaire consiste en l'intensification des patrouilles pédestres et motorisées, notamment au niveau des marchés et des places publiques qui connaissent une grande affluence des citoyens. La DGSN a également prévu un dispositif de sécurité afin d'assurer la fluidité du trafic routier. Au niveau des aéroports, ports et postes frontaliers , la direction de la Police des Frontières a mobilisé , ses unités pour veiller au bon déroulement des déplacements des voyageurs .Les unités aériennes relevant de la Sûreté nationale vont renforcer , selon la même source, les contrôles et les vols de reconnaissance aérienne avec prolongation du travail nocturne des policiers afin d'assurer une couverture sécuritaire globale.

Neila B/ Redaction Web