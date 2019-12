Plus de 52.000 touristes ont visitÃ© SÃ©tif entre juin et septembre 2019

Au total, 52.883 touristes algériens et étrangers de plusieurs nationalités ont visité la wilaya de Sétif dans la période allant de juin à septembre 2019, a-t-on appris samedi de la direction locale du tourisme et de l’artisanat.Dans une déclaration à l’APS, le directeur du secteur Kamel Tighza a indiqué que 79 hôtels de 5.734 lits répartis à travers les communes de Sétif, El Eulma, Hamam Sokhna et autres ont accueillis durant la même période 11.577 touristes étrangers qui ont passé 18.454 nuitées sur un total de 74.000 nuitées réservées aux touristes nationaux et étrangers.Le parc d’attraction a capté durant cette même période plus de 10.000 visiteurs par jour en plus du parc mall qui reçoit quotidiennement environ 15.000 visiteurs en plus d’une moyenne quotidienne de 120 visiteurs à la forêt d’El Eulma et 200 visiteurs au mont Babour, selon le même responsable.

La wilaya de Sétif est devenue une des destinations prisées des touristes nationaux et étrangers grâce à la stratégie tracée pour faire de cette région une destination touristique par excellence, a souligné le même responsable, rappelant les efforts en cours pour l’aménagement et le renforcement des capacités d’accueil et d’hébergement.

Rappelant les caractères du tourisme d’affaires (El Eulma) et le tourisme cultuel (Zaouias) dont est réputée Sétif, le même responsable a indiqué que les capacités d’accueil devront atteindre les 12.000 lits dans les 2 années à venir.

L’investissement dans le domaine touristique connait un épanouissement "remarquable" grâce aux encouragements et aux avantages mis e place par l’Etat au profit des opérateurs privés notamment, a encore souligné, M. Tighza.Le même responsable a indiqué que les efforts sont axés actuellement sur la promotion de l’investissement dans le tourisme thermal et de montagne considérés comme des créneaux à valeur sûre en mesure de capter des nombres importants de touristes.A ce titre, le même responsable a fait part que la wilaya de Sétif dispose de sites thermaux de dimension nationale comme Hamam Sokhna, Hamam Grour, Hamam El Hamma et autres imposantes montagnes comme le mont Megras, le mont Babour, le mont Boutaleb et autres.La wilaya de Sétif dispose de 79 hôtels répartis à travers ses 20 dairas, 7 auberges et 39 maisons de jeunes, a-t-on rappelé.

APS