Hadj 2020 Une premiÃ¨re liste prÃ©liminaire de 42 agences de voyage sÃ©lectionnÃ©es

L’Office national du Hadj et de la Omra a dévoilé sur son site électronique la liste préliminaire des agences de voyage et de tourisme sélectionnées pour participer à l'organisation de la saison du Hadj 2020.

La première liste comportant 42 ‘’tour operator’’ éligibles pour l'organisation des départs vers les Lieus Saints de l’Islam a été dégagée à l’issue de la réunion la commission ministérielle, tenue au siège du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, les 23 au 24 décembre derniers pour étudier les dossiers des candidats. Elle a sélectionné quatre aéroports internationaux de départ, en l’occurrence Alger, d’Oran, de Constantine et d’Ouargla. La même source indique que chaque agence de voyages peut introduire un recours dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de publication de la liste préliminaire des agences de voyage et de tourisme qualifiées.

L'appel doit être soumis sous forme de lettre écrite au ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs et les agences en question doivent joindre tous les documents justificatifs pouvant leur permettre d’obtenir le droit d’être sélectionné quelle raison elles devaient être choisies.

Par ailleurs, pour être au petit soin avec les pèlerins algériens et leur proposer une prise en charge de qualité, les agences de voyages sélectionnées pour l’occasion doivent respecter à la lettre les consignes et les mesures imposées par le conseil d’administration de l’Office national du Hadj et de l’Omra (ONHO). Des mesures en forme de feuille de route pour les agences afin de les empêcher de tomber dans des pratiques immorales commises à l’encontre des pèlerins.

Parmi ces mesures, l’Office national du Hadj et de l’Omra interdit catégoriquement aux agences agrées de collaborer avec une entreprise ou partenaire saoudien inscrit sur la liste noire établie par l’office national du Hadj et Omra; en cas de collaboration l’agence se verra sanctionner. Même cas de figure pour toute agence sélectionnée par l’office diffusant de la publicité mensongère, elle subira les foudres de l’ONHO.

A titre de rappel, les agences de tourisme agréées par l’Office du hadj effectueront les paiements à travers leurs comptes bancaires en devises pour régler leurs dépenses en Arabie Saoudite.

Sur un autre registre, Air Algérie a révélé avoir effectué, dans le cadre de son programme Omra 2019, quelque 105 vols et transporté vers l’Arabie Saoudite près de 26.500 passagers et ce, au cours de la période allant du 4 novembre au 15 décembre.

Ce programme comporte, selon le responsable de la communication de la compagnie aérienne, Amine Andaloussi, au total 477 vols d'une capacité de 126.515 places (hors la période de Ramadhan) pour couvrir les vols de la Omra 2019-2020, lesquels se poursuivront jusqu'à la fin mars de l'année prochaine.

Les vols d'Air Algérie sont programmés au départ des aéroports d'Alger, Constantine, Oran, Annaba, Ouargla, Adrar et El Oued, précise encore notre source. Pour cette saison, la compagnie aérienne a mobilisé, trois nouveaux vols sur une ligne directe à partir de l'aéroport d'Adrar (Sud algérien) vers les Lieux Saints de l'Islam.

Mohamed Mendaci