Ali Benflis dÃ©missionne officiellement de Talaie El Houriyat Abdelkader Saadi chargÃ© de gÃ©rer les affaires courantes

Le Bureau Politique s’est incliné Samedi ,à la mémoire du moudjahid Ahmed Gaïd Salah, général de corps d’armée, Chef d’état-major et vice-ministre de la défense nationale, présentant, ainsi, ses condoléances les plus attristées à sa famille, au commandement et aux troupes de l’Armée Nationale populaire (ANP).

« Aujourd'hui, vous êtes confronté à une nouvelle réalité, qui vous oblige à vous tenir aux côtés de l'État national et à défendre coûte que coûte les frontières de l’Algérie », ces en ces termes que le chef du parti Talaie El Houriyat et candidat à la dernière élection présidentielle, M. Ali Benflis, a fait ses adieux à ses militants, après avoir annoncé sa démission officielle hier, lors de la tenue de la session extraordinaire du comité central du bureau politique de son parti.

A l’entame de ses travaux, qui se sont déroulés au siège de la formation à Ben Aknoun, le Bureau Politique s’est incliné à la mémoire du moudjahid Ahmed Gaid Salah, général de corps d’armée, Chef d’état-major et vice-ministre de la défense nationale, décédé le 23 décembre dernier. Ses membres ont présenté leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, au commandement et aux troupes de l’Armée Nationale populaire.

Le bureau politique, a par ailleurs été informé par le président démissionnaire du parti, des échéances légales et statutaires, relatives au renouvellement des instances centrales du parti, dans le cadre de la tenue de son premier congrès ordinaire. Un congrès qui devrait être organisé dans le courant du 1er semestre de l’année 2020. Ali Benflis a invité pour l’occasion, les militantes et militants du parti à se mobiliser pour la réussite de cet évènement majeur pour la suite de l’itinéraire politique de cette formation, et à « s’ouvrir aux formidables potentialités de la jeunesse de notre pays ».

Il convient de signaler que le président partant, a dévoilé l’identité de celui qui lui succédera à titre provisoire à la tête du parti. Ainsi, c’est Abdelkader Saadi qui se chargera de gérer les affaires courantes, jusqu’à la tenue du congrès. Une commission a, en outre, été chargée de préparer ce congrès qui sera sanctionné par l’élection d’un nouveau président pour ce mouvement politique.

Dans une déclaration lue au nom de tous ses membres, le bureau politique du parti a indiqué qu’il s’associe « aux vœux de reconnaissance et de gratitude adressés par le candidat Ali Benflis, à l’endroit de l’ensemble des algériennes et des Algériens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, aux militantes et militants de Talaie El Hourriyet, à tous les partis politiques, à toutes les organisations de la société civile, et à toutes les personnalités politiques qui l’ont soutenu » au cours de son parcours politique mais également, et surtout lors de la dernière échéance électorale pour les présidentielles.

Justement, le bureau politique, une fois ces formalités achevées, a débattu de la participation du parti aux élections présidentielles du 12 décembre 2019, et réitéré son adhésion au projet politique, soumis par le candidat indépendant Ali Benflis, au peuple Algérien.

Pour rappel, lors de la dernière élection présidentielle du 12 décembre dernier, M. Ali Benflis a obtenu, selon les résultats définitifs confirmés par le conseil constitutionnel, 897.831 voix soit pas moins de 10,5%, de l’ensemble des votants. Un score qualifié de « parfaitement honorable », par de nombreux experts et observateurs de la scène politique.

Sami KAIDI