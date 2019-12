Djelfa : EnquÃªte Ã©pidÃ©miologique sur la mort de trois membres dâ€™une mÃªme famille

La direction de la Santé, de la Population et de la Reforme hospitalière de Djelfa a ouvert une enquête épidémiologique sur la mort de trois membres d’une même famille, dans la nuit de vendredi àsamedi, a-t-on appris, samedi, auprès de son directeur, Belakhel Fites.

"L’enquête concerne la mort de trois membres d’une même famille, à savoir une femme de 63 ans, sa fille de 42 ans, et son gendre de 48 ans, tous accueillis au niveau de l’établissement hospitalier Mehad Abdelkader du chef lieu de Djelfa", a indiqué M.Fites dans un entretien téléphonique avec l’APS.

Cette enquête épidémiologique vise la détermination des causes et les circonstances, encore non identifiées, de la mort de ces trois personnes, a souligné le même responsable.(APS)