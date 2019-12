Changement climatique au Maghreb : Atelier dâ€™Â« Africa 21 Â» du 30 mars au 5 avril prochain Ã  Tunis

Africa 21, organiseun ateliersur le changement climatique au Maghreb, au profit des journalistes d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de la Tunisie à partir du 30 mars au 5 avril 2020 à Tunis, selon un communiqué d’Africa 21.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique. Elle réunira experts des organisations internationales de Genève et experts locaux, autour d’ateliers et de visites de terrain autour des différentes dimensions du changement climatique dans cette région. L’organisation prend en charge entièrement les journalistes invités. La date limite d’envoi des dossiers de candidature complets est le 15 janvier 2020.

L.S / Rédaction Web