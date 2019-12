Un personne dÃ©cÃ©dÃ©e intoxiquÃ©e et 24 victimes incommodÃ©es par le CO sauvÃ©es (PC)

Vingt quatre victimes incommodées par le monoxyde de carbone CO , suite a l’utilisation des appareils de chauffage et chauffe bain à l’intérieur des habitations ont été sauvées et secourues , a indiqué Samedi , la DGPC dans un communiqué . En effet des soins de première urgence ont été prodigués à 11 personnes à Constantine, 4 personnes à El Bayadh, 4 autres personnes à Sétif, 3 à Alger et 2 personnes à Ghardaïa. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les hôpitaux. Par contre une personne de sexe masculin âgé de 21 ans est décédé intoxiqué par le monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffage, sis la cité les Aurès commune d’Ain El Beidha.

NB/ Rédaction Web