Nouvelle route de la soie : Des opportunitÃ©s certaines pour lâ€™AlgÃ©rie

L'Algérie doit définir une stratégie de développement à long terme pour pouvoir tirer profit des opportunités de l'initiative chinoise "OBOR" (One belt, One road- la Ceinture et la Route) qu'elle a rejoint fin 2018, a indiqué jeudi à Alger l'expert en intelligence économique, Abdenour Kachi.

« A l'aube du nouveau plan quinquennal 2019-2023 de coopération sino-algérien, la dynamique des nouvelles routes de la soie présentent des opportunités certaines et de nombreux avantages pour l'Algérie » a souligné

M. Kachi lors d'une table-ronde organisée par l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) sur l'initiative OBOR, ses enjeux et opportunités.

Toutefois, « l'Algérie doit se doter d'un plan stratégique à long terme (15 à 20 ans) afin de définir par elle-même ses propres axes stratégiques de développement", selon l'expert.

Ce travail, poursuit-il, permettra à l'Algérie d'identifier quels partenariats stratégiques conclure avec ses partenaires dont la Chine.

Rappelant les avantages liés au positionnement politique de l'Algérie notamment les relations historiques d'amitié avec la Chine et les positions communes sur les principales questions internationales, l'expert a appelé à optimiser les relations entretenues avec le géant asiatique en cherchant une place privilégié dans la stratégie de redéploiement mondial de la Chine.

Il ne s'agit pas pour l'Algérie d'égrener une liste de projets à faire par ou avec la Chine, mais plutôt s'inscrire dans le redéploiement tentaculaire des routes mondiales du commerce.

