PrÃ©sidence de la RÃ©publique : Abdelmadjid Tebboune prÃ©side une rÃ©union du Haut conseil de sÃ©curitÃ©

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi à Alger une réunion du Haut conseil de sécurité, indique un communiqué de la présidence de la République. Avant l'entame de la réunion, qui a eu lieu au siège de la présidence de la République, M. Tebboune a invité l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire du défunt de la nation, le Moudjahid Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah et en hommage à ses grands sacrifices et dévouement au service de la patrie", précise le communiqué.

Le Haut conseil de sécurité a débuté ses travaux "en saluant l'élan populaire qui a accompagné le défunt à sa dernière demeure, un élan qui a épaté le monde entier et démontré véritablement la synergie du peuple algérien vaillant et son Armée nationale populaire, garant de la Constitution et des institutions de la République. Par ailleurs, le Haut conseil de sécurité "a examiné la situation dans la région, notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali, souligne la même source. A ce propos, le Haut conseil de sécurité a décidé d'une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire national et la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l'Afrique.

Le président de la République a décidé de réunir le Haut conseil de sécurité de manière périodique et chaque fois que nécessaire.

Rédaction Web