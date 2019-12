Tentative de transfert illicite de plus de 26.000 euros dÃ©jouÃ©e Ã  l'AÃ©roport dâ€™Alger

Les services de la Police aux frontières (PAF) de l'Aéroport International Houari Boumediene (Alger) ont déjoué une tentative de transfert illicite de devises d'un montant estimé à 26.600 euros, indique, vendredi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les éléments de la PAF ont procédé à l'arrestation de deux passagers au niveau du point de contrôle en partance pour Dubaï avec 26.600 euros en leur possession dissimulés dans leurs valises, précise la même source. La somme en devise ainsi saisie a été transférée aux services compétents pour parachever les formalités légales. Par ailleurs, les éléments de la police d'Alger ont effectué plusieurs décentes, qui se sont soldées par l'arrestation de 167 individus impliqués dans le trafic de drogue et de psychotropes et la saisie de 2692 comprimés psychotropes, 512 g de kif traité et 52 armes blanches prohibées. A Sétif et à Biskra, les services de Sûreté ont arrêté 14 mis en cause et saisi 3200 comprimés psychotropes, ajoute la même source.

APS