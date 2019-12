Trois Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes et 72 "harragas" arrÃªtÃ©s (MDN)

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Blida et Relizane , par des détachements de l’ANP, a indiqué Jeudi, le MDN dans un communiqué.

Selon la même source , dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 72 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain, 80 groupes électrogènes, 27 marteaux piqueurs, 1 détecteur de métaux, 9 sacs de mélange d'or brut et de pierres et divers objets.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale à Oran, trois narcotrafiquants en possession de 1960 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Biskra, un individu à bord d'un camion chargé de 40 quintaux de tabacs.

Au niveau de la 2eRégion Militaire, des Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 72 individus qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Aïn Temouchent et Mostaganem. Aussi, 17 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In Guezzam et Ghardaïa.

