FunÃ©railles d'Ahmed GaÃ¯d Salah: Des foules nombreuses accomplissent la priÃ¨re de l'absent

Des foules nombreuses de citoyens ont accompli mercredi la prière de l’absent à la mémoire du défunt Ahmed Gaïd Salah juste après la prière du Dohr à travers les mosquées des wilayas de l’Est, ont constaté mercredi les journalistes de l’APS. Avec des cœurs remplis de tristesse et soumission au destin, les fidèles ont prié dans le recueillement dans les mosquées de Constantine, Mila,

Guelma, Sétif, El Tarf, Annaba, Jijel, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Skikda, Biskra, Bordj Bou Arreridj, Souk Ahras, Tébessa et Mila à la mémoire du défunt Ahmed Gaïd Salah. Les imams ont prié pour qu’Allah accorde sa miséricorde au digne fils de l’Algérie et l’accueille dans son paradis et pour qu’Il inspire à ses proches, patience et résignation.

Rédaction Web