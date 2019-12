Granite et marbre: Attribution de 6 titres miniers

L’Agence nationale des activités minières a attribué mercredi six sites miniers de granite et de marbre pour exploration sur un total de treize sites mis en adjudication, et ce, pour un montant global de 92,75 millions de DA.

Ces titres ont été octroyés à l’issue de la 49e session d’adjudication de permis miniers, dont l’appel d’offres national et international avait été lancé par le ministère de l’Industrie et des mines en novembre dernier.

Cet appel d’offres a porté sur l’exploration minière de treize sites de granite et de marbre pour pierres décoratives se situant dans la wilaya de Tamanrasset. L’ANAM a procédé aujourd’hui, en présence des soumissionnaires et d’un huissier de justice, à l’ouverture des plis de huit offres financières réceptionnées sur un total de dix-huit offres techniques retenues lors de la phase techniques. Le total des offres techniques reçues était de vingt-neuf, mais uniquement dix-huit offres techniques avaient été retenues après examen des dossiers des offres par la commission ad-hoc.

