DÃ©cÃ¨s de l'ambassadeur de lâ€™AlgÃ©rie au Mexique : Tebboune prÃ©sente ses condolÃ©ances Ã  la famille du dÃ©funt

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé mercredi un message de condoléances à la famille de l'ambassadeur de l'Algérie au Mexique Rabah Hadid, décédé en activité.

Dans son message de condoléances, M. Tebboune a salué « la bonté et les grandes qualités professionnelles du défunt, paix à son âme », le qualifiant de « modèle à suivre et d'exemple de don de soi et d'abnégation ».

Vantant l'attachement du regretté à accomplir les missions qui lui ont été confiées de la meilleure façon qui soit, M. Tebboune a imploré, dans son message, Le Tout-Puissant « d'entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a gratifiés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle ».

APS / R. Web /L