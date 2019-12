Plusieurs personnalitÃ©s, ainsi que de simples citoyens rendent un dernier hommage au dÃ©funt GaÃ¯d Salah

Des citoyens de toutes les franges de la société, venus de différentes régions du pays, ont rendu mercredi au Palais du peuple (Alger) un dernier hommage au défunt général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi à l'âge de 79 ans.

Une foule nombreuse s'est rassemblée tôt le matin devant le Palais du peuple où a été exposée la dépouille du défunt pour se recueillir à sa mémoire.

Drapés de l'emblème national, plusieurs citoyens scandaient des slogans en hommage au défunt qui a consacré sa vie au service de l'Armée et de la nation et qui s'est sacrifié pour la préservation de l'unité et de la stabilité du pays, notamment ces derniers mois où l'Algérie a vécu une grave crise politique.

De hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le chef d'Etat-major de l'ANP par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, ont rendu un dernier hommage au défunt Gaïd Salah.

Des membres du gouvernement, des personnalités nationales et des représentants du corps diplomatique étaient également présents pour rendre un ultime hommage au vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'ANP.

Le défunt sera inhumé après la prière du Dohr au carré des martyrs au cimetière d'El Alia (Alger).

APS / R. W / L