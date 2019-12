Blida, Chlef et Ouargla : 6 Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes arrÃªtÃ©s

Des détachements de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 23 décembre, six éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida, Chlef/1re RM et Ouargla/4e RM», précise le MDN. Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6e RM, quarante individus et saisi un véhicule tout-terrain, une motocyclette, 14 marteaux piqueurs,

14 groupes électrogènes, 3 détecteurs de métaux et divers objets». «A In Aménas/4e RM, un détachement de l'ANP a arrêté deux narcotrafiquants en possession de 8.000 comprimés psychotropes, tandis que seize immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In-Guezzam/6e RM», conclut le MDN.