SolidaritÃ© nationale: Concours national d'accÃ¨s Ã  la formation spÃ©cialisÃ©e

Le ministère de la solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la Femme a organisé, mardi à Alger, les épreuves écrites pour le concours national d'accès à la formation spécialisée, qui a vu près de 1.300 candidats inscrits, répartis sur les centres d'examen relevant du secteur, a indiqué un communiqué du ministère. Ces épreuves se déroulent au niveau des deux centres nationaux de la formation spécialisée de Birkhadem (Alger) et de Constantine ainsi qu'au niveau des deux annexes ouvertes dans les wilayas de Bechar et Ouargla, avec près de 1300 candidats inscrits répartis sur ces quatre centres d'examen.

Selon le ministère, "le nombre des personnels spécialisés des établissements spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale sera renforcé, après le recrutement des lauréats de ce concours qui devront suivre une formation de 24 mois pour la spécialité d'assistant de vie quotidienne et d'enseignant spécialisé et 36 mois pour les enseignants principaux de l'enseignement spécialisé.

