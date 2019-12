SantÃ©:Interventions chirurgicales et consultations Ã  Adrar

Des interventions chirurgicales et des consultations médicales ont été lancées mardi au profit des malades au niveau de l’établissement public hospitalier d’Adrar, dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux avec l’hôpital de Kouba (Alger). Le programme de cette action prévoit 25 interventions chirurgicales en gynécologie-obstétrique et de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie, a expliqué le directeur des services médicaux à l’hôpital d’Adrar, le Dr. Tewfik Mezli.

Cette initiative qui se poursuivra jusqu’au samedi prochain devra combler le déficit accusé dans certaines spécialités médicales au niveau de l’hôpital d’Adrar, et permettra également aux praticiens généralistes de s’initier aux techniques de mammographie, de gynécologie et de réanimation.Des ateliers de formation sur l’humanisation de la prise en charge médicale, les mesures préventives, la gestion de l’établissement et le traitement des dossiers des patients, figurent au programme de ce jumelage.

L’équipe médicale devra assurer aussi, au niveau du centre anticancéreux d’Adrar, des consultations spécialisées en appareils de scanner et d’imagerie médicale par résonnance au profit des malades.

