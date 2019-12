FiliÃ¨re viticole: Production du raisin prÃ©coce avec la technique "Pergola"

Une exploitation agricole spécialisée dans la production du raisin à maturité précoce dans la commune de Bousfer, la première à introduire la technique "Pergola" dans la wilaya d'Oran, a réussi le pari de développer cette filière, a-t-on appris de son propriétaire, Bellayachi Mourad.

Lancée en 2005 sur une superficie de deux hectares, cette expérience a permis d'acquérir une maîtrise de cette qui dépend de la forte plantation de grappes de raisins contrairement à la méthode traditionnelle, a affirmé cet agriculteur.

« Sur la base des résultats encourageants de cette expérience, première du genre à Oran, nous avons décidé d'élargir la superficie à 13 ha », a-t-il souligné, faisant remarquer que la production d'un hectare peut atteindre

38 tonnes de raisins de bonne qualité selon les périodes de froid et qu'il est possible de produire plus mais pas de la même qualité. Le succès de cette technique réside également dans l'adoption de méthodes d'élagage modernes, selon Mourad Bellayachi.

Rédaction Web