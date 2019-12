Abdelmadjid Tebboune reÃ§oit les fÃ©licitations de plusieurs chefs d'Etat

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de félicitations de plusieurs chefs d'Etat, suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Ainsi, M. Tebboune a été destinataire d'un message du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a adressé ses félicitations et présenté ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, de prospérité et de bien-être pour le peuple algérien ami et frère.

Le président de Finlande, Sauli Niinist, a adressé ses chaleureuses félicitations au président Tebboune et ses meilleures vœux de réussite" dans l'accomplissement de sa mission.

Le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a indiqué avoir appris avec une grande satisfaction l'élection de M. Tebboune à la tête de la présidence de la République.

Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a également adressé ses très vives et chaleureuses félicitations au président Tebboune, tout en lui assurant sa disponibilité à poursuivre et intensifier les excellentes relations de solidarité et de coopération que les deux pays.

Il a salué, à cette occasion, la contribution de l'Algérie au processus d'intégration du continent africain, ainsi qu'aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.

Le président du Cameroun, Paul Biya, a exprimé ses vives et chaleureuses félicitations au président Tebboune, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses hautes missions.

Le président de la Confédération suisse, Ueli Maurer, a exprimé ses vives félicitations au président Tebboune, rappelant, à cette occasion, que les relations qu'entretiennent la Suisse et l'Algérie, sont diverses et ancrées dans l'Histoire.

Rédaction Web