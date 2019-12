Six Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes en 24h (MDN)

Six éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida, Chlef et Ouargla ont été arrêtés ces dernières 24h par des détachements de l’ANP, a indiqué Mardi le MDN, dans un communiqué.

Cette opération réalisée en coordination avec la Sûreté Nationale s’inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements .

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset quarante individus et saisi un véhicule tout-terrain, une motocyclette, 14 marteaux piqueurs, 14groupes électrogènes, 3 détecteurs de métaux et divers objets.

A In Amenas, un détachement de l'ANP a arrêté deux narcotrafiquants en possession de 8000 comprimés psychotropes, tandis que seize migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In-Guezzam.

NB/Rédaction Web