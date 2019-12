GhardaÃ¯a : Trois morts et trois blessÃ©s dans un accident de la route prÃ¨s de Berriane

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu mardi dans la matinée près de Berriane (40 Km au Nord de Ghardaïa), ont indiqué les services de la Protection civile.

L’accident s’est produit au niveau de la route nationale RN-1, à une dizaine de kilomètres de l’entrée sud de la ville de Berriane, lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision frontale avec un camion-semi-remorque circulant dans le sens inverse, causant la mort de deux personnes sur place, la troisième victime a rendu l’âme à l’Hôpital, et trois blessés souffrant de multiples traumatisme, précise la même source.

Les corps des victimes décédées (entre 10 et 80 ans ) dont une femme, ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Berriane et les trois blessés (entre 7 et 37ans) ont été également évacués vers les urgences de la même structure de santé, la plus proche du lieu de l’accident, ajoute la même source. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

R.W/L