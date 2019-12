DÃ©cÃ¨s de GaÃ¯d Salah : La Ligue des OulÃ©mas, prÃªcheurs et imams du Sahel prÃ©sente ses condolÃ©ances au peuple algÃ©rien

La Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS) a présenté, lundi, ses condoléances au peuple algérien suite au décès du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP).

« C'est avec une grande affliction que la LOPIS a appris le décès du moudjahid Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) », lit-on dans un communiqué de la Ligue.

« En cette douloureuse épreuve, le Secrétaire général de la Ligue, le ministre algérien des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, le secrétaire général par intérim, Pr. Mohammed Dif et le Pr. Kamel Chekkat, membre du bureau exécutif et représentant de l'Algérie à la Ligue et l'ensemble des membres, présentent leurs sincères condoléances à la nation algérienne, gouvernement et peuple et à l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, Commandement et soldats, priant Allah d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et d'inscrire aux registres des rétributions, son djihad contre le colonisateur et ses actions pour la défense de la patrie et l'identité de sa nation (musulmane) et pour l'empêchement de l'effusion du sang des Algériens », a conclu le communiqué.

R.W/L